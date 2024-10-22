القسام تتبنى قتل قائد اللواء 401 في "جيش" الاحتلال في جباليا.. والمقاومة تواصل عملياتها

وطن: تبنّت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل قائد اللواء "401" في "جيش" الاحتلال، العقيد إحسان دقسة، في الـ20 من تشرين الثاني/أكتوبر الماضي، في مخيم جباليا.

وفي تفاصيل العملية التي أعلنتها، الثلاثاء، فقد فجّرت كتائب القسّام عبوةً مضادةً للأفراد "تلفزيونية"، بعد ظهر يوم الأحد، في مجموعة قيادة إسرائيلية راجلة مكوّنة من 12 ضابطاً، في منطقة الفالوجا، غربي المخيم، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيل ومصاب.

ومن بين المصابين قائد كتيبة من اللواء الذي قتل قائده، وقد أُصيب بجروح خطيرة، بحسب ما أقرّ به "جيش" الاحتلال عقب العملية.

أما فيما يتعلق بتفاصيل مقتل العقيد دقسة التي نشرها الإعلام العبري سابقاً، فذكرت إذاعة "الجيش" أنّه وصل إلى مخيم جباليا، رفقة ضباط آخرين، على متن دبابتين بـ"هدف إجراء مراجعة عملياتية".

وأضافت الإذاعة أنّ الضباط خرجوا من الدبابتين على بعد نحو 20 متراً من نقطة المراجعة التي يُفترض أن يكونوا فيها ليراقبوا منطقة القتال. وهناك، انفجرت فيهم العبوة الناسفة.

وأشارت تقارير لـ"الجيش" إلى أنّ المقاومة الفلسطينية فجّرت العبوة عبر سلك، يتمّ من خلاله تنشيط العبوة بمجرد الدوس عليه أو سحبه.

يُذكر أنّ دقسة هو الضابط الأرفع رتبةً الذي يُقتل بنيران المقاومة منذ بداية المعارك البرية في قطاع غزة، والقتيل السادس برتبة عقيد.

وعلّقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على مقتله، بحيث أقرّت بأنّ قيام القسّام بقتل كولونيل "إسرائيلي" في شمالي القطاع غزة أكد أنّها "لا تزال قوة حرب عصابات فعالةً، تمتلك ما يكفي من المقاتلين والذخائر لتوريط جيش الاحتلال في حرب بطيئة وطاحنة وغير قابلة للربح".

وأضافت الصحيفة أنّ هذا الهجوم كان مفاجئاً، وهو "يوضح كيف صمدت حماس لمدة عام تقريباً، منذ غزو إسرائيل لغزة في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مضيفةً أنّ التكتيكات التي تنتهجها حماس في شمالي قطاع غزة، حيث يفرض الاحتلال حصاراً مطبقاً، "تجعل هزيمتها أمراً صعباً".

المقاومة تواصل استهداف آليات الاحتلال في مخيم جباليا

وبينما تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في مختلف محاور القتال، أقرّ "جيش" الاحتلال الثلاثاء، بمقتل جندي إضافي بنيران المقاومة في المعارك في قطاع غزة.

في السياق نفسه، وفي إطار تصديها لقوات الاحتلال ضمن ملحمة "طوفان الأقصى" المتواصلة، ولاسيما في جباليا شمالاً، استهدف كتائب القسّام 3 جرافات عسكرية للاحتلال من نوع "D9"، بقذيفة "الياسين 105" وقذيفة "تاندوم" وعبوة "شواظ"، في الفالوجا غربي مخيم جباليا.

وفي شمالي مدينة غزة أيضاً، استهدفت كتائب القسّام جرافةً عسكريةً رابعةً من النوع نفسه، بعبوة أرضية، في شارع الصفطاوي.

في غضون ذلك، نشر الإعلام العسكري لكتائب القسّام مشاهد توثّق تدمير دبابة "ميركافا" للاحتلال، بعبوة شديدة الانفجار، في تل الزعتر شرقي مخيم جباليا.

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى مقرّ قيادة وسيطرة تابعاً للاحتلال في محيط "الإدارة المدنية"، شرقي مخيم جباليا، بقذائف "الهاون"، من العيار الثقيل.

أما في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، فقصفت كتائب شهداء الأقصى قوات الاحتلال المتموضعة بصواريخ قصيرة المدى من عيار 107 ملم.

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت من جهتها خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال في غربي مخيم جباليا، مع سائر فصائل المقاومة، بالأسلحة المتنوعة.

وأكدت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى استهداف قوة للاحتلال متحصّنة في إحدى المنازل، وإيقاعها بين قتيل وجريح، وذلك رداً على جرائم الاحتلال، ودفاعاً عن الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وفي كل من غربي المخيم وشرقيه، استهدفت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، تموضعاً لقوات الاحتلال، بعدد من قذائف "الهاون".







ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد عن استهداف قوات الاحتلال في غربي مخيم جباليا