مستوطنون يختطفون طفلا ويعتدون عليه بالضرب في مسافر يطا

وطن: اختطف مستوطنون طفلا، مساء اليوم الثلاثاء، في مسافر يطا، جنوب الخليل، واعتدوا عليه بالضرب.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مستوطنين من مستوطنة "حالات ماعون" المقامة على أراضي مسافر يطا، اختطفوا الطفل سلامة كايد مخامرة (15 عاما)، واقتادوه إلى داخل المستوطنة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح قبل أن يتركوه في أراضي المواطنين، بالقرب من خربة مغاير العبيد بالمسافر.

وأضاف مخامرة أن طواقم الإسعاف نقلت الطفل إلى مستشفى يطا الحكومي، جراء إصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسده.

وبين أن الشهر الجاري شهد ارتفاعا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم في التجمعات السكنية كافة في مسافر يطا.