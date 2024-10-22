تشييع جثمان الشهيد الطفل عبد الله هواش في نابلس

وطن: شيعت جماهير شعبنا في نابلس، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل عبد الله هواش (11 عاما) إلى مثواه الأخير.

وانطلقت جنازة الشهيد من أمام مستشفى رفيديا الحكومي إلى منزل ذويه لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى مسجد الإمام علي حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية.

وردد المشاركون في الجنازة الهتافات الغاضبة تنديدا بإعدام الاحتلال للطفل هواش، كما نددوا بجرائم الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجوده.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم، البلدة القديمة من مدينة نابلس واعتقلت شابا، وخلال انسحابها أطلق جنود الاحتلال النار تجاه الطفل هواش، ما أدى إلى إصابته بعيار ناري حي في صدره، نقل على إثره إلى المستشفى، ليعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته.