اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة رام الله

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي عن محافظة را الله حسب ايام والاوقات ادناه:

يوم الاربعاء الموافق 23/10/2024، من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر:

اجزاء من بيت عور التحتا وتشمل اخر البلد طريق بيت سيرا ، معصرة بيت عور التحتا والمجاورين ، مزارع بلادي للدواجن والمجاورين ، مصنع طوب الامانة والمجاورين، مدرسة الاتحاد والمجاورين ، اجزاء من بيت سيرا وتشمل المقبرة والمجاورين ، مدرسة بيت سيرا والمجاورين

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط الضغط العالي المزودة لتلك المناطق