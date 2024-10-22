آلاف المستوطنين يقتحمون جبل "صبيح" في بيتا جنوب نابلس

وطن: اقتحم آلاف المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، قمة جبل "صبيح" في بيتا جنوب نابلس.

وقال رئيس مجلس بلدي بيتا محمود برهم، إن آلاف المستوطنين بينهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، اقتحموا قمة الجبل للمشاركة بحفل غنائي.

وتشهد قمة الجبل أسبوعيا مواجهات مع الاحتلال الذي يطلق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

وكانت سلطات الاحتلال، قد صادقت في الثامن والعشرين من حزيران الماضي، على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، من ضمنها بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح.

أُنشئت بؤرة "أفيتار" لأول مرة عام 2013، وأُخليت وأعيد بناؤها عدة مرات، ووافق المستوطنون على إخلائها، بشرط عدم هدم المباني في الموقع.

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