مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في سهل رامين شرق طولكرم

وطن: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، قاطفي الزيتون في منطقة سهل رامين شرق طولكرم.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، هاجموا المزارعين وقاموا باستفزازهم في محاولة منهم لمنعهم من قطف الزيتون، وأطلقوا التهديدات بحقهم.

وتتعرض منطقة سهل رامين بشكل شبه يومي ومنذ بدء موسم الزيتون، لاعتداءات المستوطنين، من ضرب وتنكيل وطرد للمزارعين من أراضيهم تحت تهديد السلاح، وإطلاق مواشيهم في السهل وسرقة المحاصيل.