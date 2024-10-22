الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات دعم مع 18 مزارعًا ومزارعة في دورا ضمن مشروع تعزيز القدرة على الصمود

وطن: وقّعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اتفاقيات استفادة مع 18 مزارعًا ومزارعة من مزارعي العنب في بلدة دورا بمحافظة الخليل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع "تعزيز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش للمزارعين والمجتمعات المعرضة للتغير المناخي" ، الممول من برنامج الأغذية العالمي (WFP) بالشراكة مع وزارة الزراعة .



وسيتم خلال المشروع تقديم حزمة شاملة من الخدمات والتدخلات للمستفيدين، بدءًا من تدريبات فنية متخصصة في سلسلة إنتاج العنب، مرورًا بتزويدهم بمعدات وأدوات زراعية، ومدخلات إنتاج تشمل أشتال عنب، شبكات ري، معرشات، معدات حصاد وتقليم، وشبك للتظليل. كما سيتم إنشاء 3 مزارع نموذجية متكاملة تزرع فيها أصناف مُحسّنة من العنب لصالح 3 من الشباب الرياديين في المنطقة.



وتعتزم الإغاثة الزراعية استهداف 100 مزارع إضافي في مواقع بيت أمر، حلحول في محافظة الخليل،وبلدات الخضر وجورة الشمعة في محافظة بيت لحم خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق المشروع وزيادة أثره في دعم صمود المزارعين في مواجهة تحديات التغير المناخي.