الاحتلال يصادر مركبة مدير مدرسة هلة الضبع بمسافر يطا

وطن: صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مركبة مدير مدرسة وهاتفا لأحد المعلمين في "خلة الضبع" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال مدير مدرسة خلة الضبع المختلطة اياد جبور إن قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة، صادرت مركبته، وكذلك هاتفا لأحد المعلمين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من عمليات ملاحقتها للمعلمين والطلبة في مدارس التحدي بمسافر يطا، ضمن سياسة تفريغ التجمعات السكانية من المواطنين، واستهداف القطاع التعليمي والتربوي في هذه المناطق.