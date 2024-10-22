الهيئة الدولية "حشد": ما يحدث في شمال غزة جرائم ابادة بالغة الوحشية ومروعة وعلي العالم الحر التحرك لوقفها

رام الله - وطن: قالت الهيئة الدولية "حشد" ان ما يحدث في شمال غزة جرائم ابادة بالغة الوحشية ومروعة وعلي العالم الحر التحرك لوقفها.

وقالت حشد في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جرائم الإبادة والتطهير العرقي في شمال غزة لليوم 18علي التوالي عبر مواصلة جرائم الحصار والتجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وارتكاب المجازر بحق المدنيين التي وصلت حصليتها منذ السادس من شهر اكتوبر 2024 وحتي الان، إلى ما يزيد عن 700 شهيد، وأكثر من 1500جريح، ومئات المفقودين ومعظم الضحايا من الاطفال والنساء، واضافة الى تدمير الالف من الوحدات السكنية والمنازل المأهولة، ونسف الاحياء السكنية واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات، والقضاء علي ما تبقي من مقومات الحياة والبنية التحية والخدمات المتهلكة جراء اكثر من عام من العدوان الإسرائيلي، بهدف تنفيذ مخططاتها لتهجير وافراغ شمال غزة من السكان واحداث تغيير جغرافي وديغرافي وتحويل شمال غزة الي منطقة عسكرية خالية من السكان وضمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي".

واضافتت "حشد" انه "في اليوم 18 للعمليات الحربية في شمال القطاع وسع وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائمه الحربية لتشمل منطقة مشروع بيت لاهيا الذي بات ملاذا لاكثر من 150الف نازح قسرا هربوا من الفضائع والجرائم الوحشية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا وباقي المناطق في شمال القطاع، حيث تقوم قوات الاحتلال منذ فجر اليوم بقصف مدفعي عشوائي للاحياء السكنية وارتكاب المجازر بحق النازحين قسرا ما ادي الي استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، اضافة الى مواصلة اطلاق النار من طائرات الكود كابتر علي مراكز الإيواء وساحة مستشفى كمال عدوان الممتلئ بالجرحي والشهداء ، لاجبار الاطقم الطبية والمرضى والجرحى علي اخلاء المستسفي الوحيد الذي يعمل في ظروف كارثية في ظل نقص المستلزمات الطبية وعدم توفر حتي اكفان للشهداء، بعد حرق ومحاصرة واستهداف مستشفيات الاندونيسي والعودة واخراجهم عن الخدمة ما يهدد بتحويل المستشفي الي مقبرة جماعية اثر تكدس الشهداء والجرحي واستمرار سقوط مزيد من الضحايا جراء مواصلة استهداف الاحتلال المتواصل للمستسفي، وعرقلة ومنع عمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني حيث لا تزال أعداد كبيرة من المفقودين والمصابين والشهداء تحت ركام المنازل وفي الشوارع لا أحد يستطيع إنتشالهم ".

وتابعت "تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبمختلف انواع الأسلحة استهداف مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا وكافة مراكز الإيواء في شمال غزة التي ارتكبت فيها سلسلة من المجازر عبر القصف الخربي والمدفعي واطلاق الرصاص من طائرات الكود كابتر في محاولة لتهجير وافراغ الشمال من السكان مع فرض حصار لكافة شوارع مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا الذي يضم الان معظم سكان محافظة الشمال الذين يعشون في خوف وترويع متواصل وجحيم ومجاعة وكارثة غير مسبوقة ، فيما يتم استهداف كل من يحاول الخروج والنزوح بالقتل او الاعتقال والتنكيل خلال المرور في الممرات التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي كممرات امنة حيث تم رصد اعتقال العشرات من النازحين والتنكيل بهم علي حواجز التفتيش التي اقامها الاحتلال عند المستسفي الاندونيسي".

وطالبت الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي ودول وأحرار العالم بالتحرك للضغظ علي الاحتلال الإسرائيلي لاللتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وفتح ممرات إنسانية امنة لاجلاء الجرحي والمرضى وادخال المساعدات والإمدادات والاحتياجات الضرورية لسكان شمال غزة، وضمان وقف المجازر وعمليات التطهير العرقي الهادفة الى اجبار السكان علي النزوح القسري من شمال القطاع الي الجنوب.