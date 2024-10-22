وفد من المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون) يزور سفارة جمهورية نيكاراغوا في فلسطين

وطن: زار وفد من المؤتمر الشعبي الفلسطيني (14 مليون) سفارة جمهورية نيكاراغوا في فلسطين، حيث التقى الوفد بالسفير روبرتو موراليس، الذي رحب بالوفد مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين النيكاراغوي والفلسطيني، والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، يجمعهما النضال المشترك من أجل الحرية والعدالة والتخلص من الهيمنة الإمبريالية، التي يمثل الكيان الصهيوني قاعدتها المتقدمة.

قدّم الوفد تعريفًا بأعضائه ومبادراته، بما في ذلك مشاركة مبادرة القدس، معبّرين عن شكرهم العميق وتقديرهم لمواقف جمهورية نيكاراغوا والجبهة الساندينية، وعلى رأسها الرئيس المناضل الثوري الأممي دانييل أورتيغا، الذي قاد بلاده نحو الحرية والتخلص من الهيمنة الأمريكية وأتباعها في دول أمريكا اللاتينية.

كما أشاد الوفد بالقرار الشجاع والجريء الذي اتخذته نيكاراغوا عبر برلمانها بسحب الاعتراف بدولة الاحتلال والعدوان، معتبرين أن هذا القرار يعكس الوفاء لمبادئ الجبهة الساندينية ويتماشى مع العدالة الدولية وميثاق الأمم المتحدة وكافة المواثيق الدولية. وعبّر الوفد عن تقدير الشعب الفلسطيني العميق لهذا الموقف البطولي، متطلعًا لأن تحذو الدول المحبة للسلام والعدالة حذو نيكاراغوا، لعزل مجرمي الحرب ودولة الاحتلال والإبادة الجماعية.

وفي سياق تعزيز العلاقات بين الشعبين، أكّد الوفد على أهمية توطيد العلاقات لما فيه مصلحة السلام العالمي والعدالة، وتبادل الزيارات الشعبية للاطلاع على تراث وتاريخ الشعبين ومسار نضالهما المشترك. كما شدد الوفد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وجوده وأرضه، والتفافه حول المقاومة المستمرة التي يخوضها الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة في مواجهة الجرائم البشعة التي تمارسها دولة الاحتلال، بدعم ورعاية الإمبريالية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، راعية الإجرام وحاميته في العالم.

من جانبه، أشار السفير إلى متابعة الحكومة والرئيس أورتيغا والبرلمان بقلق واستنكار لما يتعرض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، مؤكدًا على استمرار فضح هذه الجرائم على الصعيد الدولي. كما رحب بتعزيز العلاقات بين الشعبين ومؤسساتهما الشعبية، بما يخدم تطور هذه العلاقة في إطار الحرية