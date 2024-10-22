مصادر عبرية: طائرة حزب الله المسيرة ضربت نافذة غرفة نوم نتنياهو

وطن: كشفت مصادر عبرية بعض المعلومات المتعلقة بعملية قيسارية التي استهدفت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد سماح الرقابة العسكرية بالنشر.

وقالت القناة 13 العبريى ان طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله أصابت منزل نتنياهو في قيساريا.

بينما ذكرت القناة 12 العبرية ان الطائرة المسيّرة التي أطلقها حزب الله تجاه منزل نتنياهو انفجرت في نافذة غرفة النوم.

وقالت القناة 12 ان مسيرات حزب الله الثلاثة كانت متجهة نحو منزل نتنياهو بهدف اغتياله وواحدة انفجرت بشكل دقيق في نافذة غرفة النوم.

بينما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله ان "المسيرة التي ضربت قيساريا أصابت منزل رئيس الوزراء وأحدثت أضرارا كبيرة به".