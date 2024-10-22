مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في فرخة

وطن: أقام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بؤرة استعمارية جديدة على أراضي قرية فرخة جنوب غرب سلفيت.

وقال رئيس المجلس القروي في فرخة مصطفى حمّاد: إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الباطن غرب قرية فرخة، حيث نقلوا مواد بناء و"كرفانات" إلى المكان.

وأفاد بأن هذه البؤرة هي امتداد لمستوطنة "أرئيل" التي قد تمتد على مساحة تقارب 1250 دونما.

وأوضح حماد: "يحيط بالمنطقة المصادرة ما يقارب 800 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، ونبع مياه يزود القرية بما نسبته 40% من استهلاك المواطنين، كما تحتوي المنطقة على تجمع بدوي يواجه خطر الترحيل القسري".

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال شرعت منذ عدة أشهر بتهيئة المكان وشق طريق استيطاني جديد يصل إلى المنطقة.