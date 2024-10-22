حزب الله يدكّ مستوطنة "حتسور" بصواريخ نوعية.. ويستهدف تجمعات الاحتلال عند الحافة الأمامية

وطن: تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله-، تصديها لقوات الاحتلال عند الحافة الأمامية جنوبي البلاد، مستهدفةً تجمعات الجنود، بالتزامن مع تصعيد نيرانها تجاه شمالي فلسطين المحتلة، محققة إصابات مباشرة.

تجمعات الاحتلال تحت نيران المقاومة

واستهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ7:00 من صباح اليوم الثلاثاء، تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع المرج بصلية صاروخية.

وعند الساعة الـ8:00 صباحاً، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية، تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة المنارة بصلية صاروخية.

ثم عند الساعة الـ9:30 صباحاً، استهدفت المقاومة دبابة "ميركافا"، في أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة، ما أدّى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

وعند الـ10:00 صباحاً، استهدف مقاتلو المقاومة دبابة "ميركافا" عند أطراف بلدة العديسة بصاروخ موجّه، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها.

كما استهدفوا عند الساعة 11:00 صباحاً، تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة العساكر غربي بلدة العديسة بصلية صاروخية، ثم أعادوا استهداف، تجمع لجنود الاحتلال في خلة العساكر غربي للمرة الثانية بصلية صاروخية، عند الساعة الـ12:00 ظهراً.

وللمرة الثالثة، استهدف المقاومون تجمعاً لجنود الاحتلال في خلة العساكر غربي أيضاً في العديسة، بصلية صاروخية، عند الساعة 1:00 من بعد الظهر.

كذلك، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ12:00 ظهراً، تجمعاً لجنود الاحتلال في موقع البغدادي بصلية صاروخية.

ثم استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ01:45 من بعد الظهر، تجمعاً لجنود الاحتلال شرقي عيتا الشعب بصلية صاروخية.

وعند الساعة الـ2:10 من بعد الظهر، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال عند مثلث زرعيت – عيتا الشعب – خلة وردة، بصلية صاروخية.

اشتباكات وتصدي متواصل

كما أعلنت المقاومة عن سلسلة عمليات نفّذتها أمس الاثنين 21-10-‌‏2024، في سياق تصديها لجنود الاحتلال جنوبي البلاد، حيث استهدف مقاتلو المقاومة عند الساعة الـ6:15 من غروب يوم أمس، دبابة "ميركافا" في تلة العقبة في رب ثلاثين بصاروخ موجّه، ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

وأثناء قيام قوة من جنود الاحتلال بالتسلل في اتجاه أطراف بلدة الطيبة عند الساعة الـ8:22 من مساء يوم أمس، اشتبك معها مقاتلو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.

وعند استقدام الاحتلال مدرعات لمساندة القوة المشتبكة، تصدى لها مقاتلو المقاومة مجدداً وأجبروها على التراجع، ثمّ قام المجاهدون باستهداف القوة المتراجعة في منطقة التجمع بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وعند الساعة الـ8:30 من مساء يوم أمس الاثنين، استهدف مقاتلو المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال في مستوطنة "مسكاف عام" بصلية صاروخية.

كما استهدف المقاتلون عند الساعة الـ10:00 من مساء يوم أمس، تجمعاً لجنود الاحتلال عند أطراف العديسة بصلية صاروخية.

دكّ مستوطنات الاحتلال

وفي إطار استهدافها مستعمرات الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدوها عند الساعة الـ10:00 من صباح اليوم، مستوطنة "كريات شمونة"، بصلية صاروخية.

وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ01:10 من بعد ظهر اليوم، مستوطنة "حتسور" بصلية صاروخية نوعية.

ثمّ عند الساعة الـ1:45 من بعد الظهر، استهدفت المقاومة مستوطنة "بيت هعميك" بصلية صاروخية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ بشكل مباشر في منطقة "بيت عيمك" جنوبي شرقي "نهاريا"، مشيرةً إلى إخلاء سكان المستوطنة بسبب الحرائق التي اندلعت جراء سقوط صواريخ حزب الله.

وتأتي هذه العمليات دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

إصابات مؤكّدة

في غضون ذلك، أقرّ المتحدث باسم "جيش" الاحتلال بإصابة جندي احتياط من الكتيبة "9203" اللواء الثالث بجروح خطيرة في معركة في جنوب لبنان صباح اليوم.

كما اعترف مركز "زيف" الطبي في صفد باستقباله الليلة 16 جندياً من جيش الاحتلال، من جراء القتال في القطاع الشمالي عند الحدود مع لبنان.

كذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط قتيل و4 جرحى في صفوف "الجيش" من جراء سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على منطقة "نيؤوت مردخاي" بالجليل الأعلى.

إلى ذلك، أكّد الإعلام العبري إصابة 26 جندياً من جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، جميعهم خلال المعارك في القطاع الشمالي.