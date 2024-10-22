القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف قاعدة عسكرية شرق يافا بصاروخ "فلسطين 2" الباليستي

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

وأكدت القوات اليمنية نجاح الصاروخ في الوصول إلى هدفه، متجاوزاً جميع المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية.

وذكرت القوات أن هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني، وإسناداً لمقاومتيهما، ضمن المرحلة الخامسة من التصعيد في "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، كجزء من دعمها لطوفان الأقصى.

كما أكدت القوات استمرار العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ووقف الهجمات على لبنان.