حزب الله يعلن مسؤوليته عن استهداف منزل نتنياهو بطائرة مسيرة

وطن: أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن استهداف منزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 19 أكتوبر/ تشرين أول الجاري في مدينة قيسارية بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله "نعلن عن مسؤوليتنا الكاملة والحصرية عن عملية قيسارية واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو".

وهدّد المسؤول في حزب الله نتنياهو قائلًا: "إذا لم تصل أيدينا إليك في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان".

وأكد على أن "المقاومة ومنظومة السيطرة والتنسيق بألف خير"، مشيرًا إلى أن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي لحزب الله عادت إلى ما كانت عليه وقد لحقت بالعدو خسائر جسيمة بالأرواح والدبابات".

وتابع: "الولايات المتحدة شريكة في العدوان على لبنان وهي تمدّ في عمره ولا يغيّر وصول موفدها من رأينا بأن أميركا هي أم الإرهاب وحزب الله استعاد قدراته بشهادة العدو ولا تصدّقون".

وحمّل المسؤول في حزب الله الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى وصحتهم، وقال: "لن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى من جنود الاحتلال فنحن قوم لا نترك أسرانا في السجون".

وشدد: "ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق".