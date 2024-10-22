قطاع المرأة في الشبكة يناقش اليات العمل ويوصي بفتح حوار مع جهات الاختصاص

رام الله - وطن: نظمت شبكة المنظمات الاهلية يوم "امس" اجتماعا موسعا بقاعة الهلال الاحمر في مدينة البيرة ضم 43 مشاركة ومشارك يمثلون المؤسسات القطاعية بدعوة من قطاع المرأة وهو عابر للقطاعات تركز اللقاء الذي يعقد بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDPعلى التحديات الراهنة التي تؤثر على اليات العمل المؤسسات العاملة في قضايا المرأة ضمن القطاعات التي تتقاطع بشكل وثيق معها .

وقدمت يسرى حسونة منسقة المشروع في الشبكة عرضا للاطار العام لمقترح تمثيل قطاع المرأة والتأكيد على اهمية تظافر الجهود للعمل محليا ودوليا لتعزيز دور المرأة ومشاركتها وتمثيلها في مناطق صنع القرار، ويضع النموذج تصورا لمستويات العمل، وتطوير اليات تحويل التحديات الماثلة الى فرص يمكن الاستفادة منها في اطار خطة واضحة لتجاوز المعيقات بما فيها على مستوى التمويل والعلاقة مع الجهات الرسمية، وزيادة التشبيك بين المؤسسات الاهلية التي تعنى بقضايا المرأة وتنسيق المواقف فيما بينها .

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا التي يتوجب العمل عليها لا سيما تطوير العلاقة بين المؤسسات النسوية وبرامجها المختلفة، وفتح قنوات الحوار مع جهات الاختصاص اضافة الى اليات التواصل مع الممولين واستمرار العمل على تطوير القدرات خصوصا للمؤسسات النسوية وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية وتطوير السياسات والتشريعات التي توفر بيئة داعمة للمرأة بما في ذلك قانون حماية الاسرة .

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة لتمثيل المؤسسات ومشاركتها في القطاعات والاجتماعات مع الجهات الحكومية تراعي التوزيع الجغرافي لمناطق الضفة الغربية شمال وسط جنوب، والاتفاق على عقد الاجتماعات خلال الفترة القريبة القادمة وانتظامها بشكل دوري ومستمر .

وكان اللقاء افتتح بكلمة ترحيبية لسناء شبيطة عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اشادت فيها بالجهود المبذولة على هذا الصعيد مشيرة الى الاهمية التي توليها الشبكة لتفعيل عمل القطاعات بما فيها قطاع المرأة والشباب ووضع التوجهات العملياتية للشبكة موضع التنفيذ ضمن استراتيجية عملها في الفترة القادمة، ودعت شبيطة الى فتح حوار جدي مباشر مع جهات الاختصاص من اجل الوصول الى صيغة تحقق حقوق المرأة وحماية دورها الوطني والمجتمعي بما يحقق التمكين والتمثيل على كل المستويات