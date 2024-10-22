وزير الخارجية الإيراني: احتمال توسع رقعة الحرب وارد.. جاهزون لأي سيناريو

وطن: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده "لا تريد الحرب في المنطقة لكنها مستعدة لأي حرب"، مشيرا إلى أن "طهران تعتزم الرد بالمثل على أي هجوم إسرائيلي، وذلك في ظل ترقب المنطقة لهجوم إسرائيلي محتمل على إيران.

وأضاف عراقجي في مؤتمر صحفي في الكويت التي وصلها قادما من البحرين: "أجريت لقاءات مع عدد من قادة دول الجوار ولمسنا توافق الجميع على ضرورة تفادي الحرب".

وأشار إلى أن طهران "بذلت قصارى جهدها لخفض التصعيد إلا أنها جاهزة لكل السيناريوهات ومواجهتها"، موضحا أن "احتمال توسع رقعة الحرب وارد لتكون حربا شاملة في أرجاء المنطقة".

ولفت الوزير الإيراني الذي أجرى خلال الأيام الماضية جولة واسعة على دول المنطقة، إلى أن "كل دول المنطقة أبلغتنا برفضها أي اعتداء على إيران وعلى منشآتها النووية"، مضيفا بالقول: "كل أصدقائنا طمأنونا بعدم استخدام أراضيهم وأجوائهم في الهجوم على إيران".

وشدد على أن "الهجوم العسكري (المحتمل) على منشآتنا النووية والتهديد به جريمة كبرى يجب متابعتها عبر المحافل الدولية"، مؤكدا أنه "في حال استمر العدوان الصهيوني في اعتداءاته فسنرد عليه"، على حد قوله.

والاثنين، كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية، موضحة أن "أي أذى من الكيان الصهيوني سيقابل برد قاطع من إيران، والقرار بشأن كيفية الرد هو أيضا مسؤوليتنا".