بنك الاسكان يتبرع بشاشة عرض لمدرسة رياض برهان كمال الأساسية في نابلس

وطن: قام بنك الاسكان ومن واقع المسؤولية الاجتماعية وضمن سياسة التعاون المشترك بين البنك ومؤسسات المجتمع المحلي، بالتبرع بشاشة عرض لمدرسة رياض برهان كمال الأساسية في نابلس، وذلك سعياً منه لتحسين البيئة المدرسية وتطوير الوسائل التعليمية المنهجية واللامنهجية.

وبدوره شكر مدير المدرسة أ. مصطفى الجبور بنك الاسكان على دعمه، مشيراً بأهمية التبرع ودوره في تطوير العملية التعليمية في المدرسة ومساعدة المعلمين على إيصال الرسالة بأحدث الطرق.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك الإسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وحرصه على تطوير المسيرة التعليمية.