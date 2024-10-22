فوز ثلاث أفكار ريادية في مشروع استخدام وسائل الإعلام لتعزيز ريادة الأعمال

رام الله – وطن: اختتم معهد الإعلام العصري في جامعة القدس مقابلات وتحكيم المشاريع المقدمة من رائدات أعمال مشاركات في مشروع استخدام وسائل الإعلام لتعزيز ريادة الأعمال، وتمكين عمل المرأة في مجال ريادة الأعمال".

وجمعت اللقاءات التي أقيمت داخل مقر المعهد 29 مشاركة، عرضن أفكارهن التجارية ورؤيتهن للمستقبل.

ويأتي هذا اللقاء كجزء من المشروع والذي ينفذه معهد الاعلام العصري" بالشراكة مع "مشروع المواطنة النشطة-ACA"، والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- USAID. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- USAID. ، وتم إعلان فوز ثلاثة أفكار ريادية .

ونالت الريادية فيكتوريا تكفور انترانيك عيسى أعلى الدرجات بفضل نهجها المبتكر؛ ومن ثم ملك أحمد عبد الله زعير التي تم الاقرار بنموذج عملها المؤثر، والثالثة لارا عبد فايز شومان التي احتُفي بروحها الريادية وتغلبها على التحديات كصاحبة إعاقة.

ووفرت المسابقة منصة لرائدات الأعمال لعرض أفكارهن التجارية والحصول على ملاحظات قيمة من لجنة تحكيم متميزة، والتي تألفت من الدكتور رضوان قصراوي مدير مركز القدس لتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال " BCite” والأستاذ مازن عواد متخصص ومستشار إعلامي في جامعة القدس، والسيد جمال ابو غوش متخصص تسويق رقمي.

وهنأت لجنة التحكيم صاحبات المشاريع الفائزة، معبرة عن فخرها بأفكار الرياديات المبدعات وشغفهن في الخروج بحلول وابتكارات خلاقة تسهم في تطوير القطاع المالي والمصرفي وبما يخدم أهداف التنمية في مختلف القطاعات ويمكننا من معالجة العديد من القضايا لاسيما تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

وتواصل جامعة القدس دعم ريادة الأعمال النسائية من خلال المبادرات المبتكرة، حيث تشكل المسابقة شهادة على القوة التحويلية للإعلام في تعزيز التمكين الاقتصادي والشمولية.