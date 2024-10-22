الاحتلال يعتقل 15 موطنا في مخيم العروب شمال الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: الأشقاء نسيم ويوسف تيسير الطيطي، وجهاد وعيسى عماد الطيطي، ومحمود عبد الرحمن أبو سل، ومهيب محمود النجمي، وحمادة عدوي، وإسلام ماجد جوابرة، ومعن نايف البدوي، ويوسف داوود بنات، والفتى عمر رامي الطيطي، وليث محمد خنة، ولؤي جمال سالم جوابرة، وجعفر وراسنه، ومحمد طه العداربة، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.