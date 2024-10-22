طائرات الاحتلال تشن 13 غارةً على الضاحية الجنوبية لبيروت: 4 شهداء و24 مصابا في محيط مستشفى الحريري

وطن: اعلنت وزارة الصحة اللبنانية الليلة، أن غارة العدو الإسرائيلي في محيط مستشفى الحريري أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص من بينهم طفل وإصابة 24 آخرين بجروح وإحداث أضرار كبيرة في المستشفى.

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن 13 غارةً شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت .

وأفاد مصادر لبنانية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق حارة حريك، والأوزاعي، والغبيري، والرويس، وبرج البراجنة، والسان تيريز، في حين استهدفت غارة المنطقة المحيطة بمستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت في وقت سابق اليوم بلدات: دير سريان، وكفر جوز، وحاروف، والحنية، وبرعشيت، وعيتا الشعب، والخيام، والمروانية، والأنصار، ومجدل زون، والمنصوري، وياطر، والهرمل، وشحور، وطاريا، وبوداي، ودورس، وشعت، والخرايب في جنوب لبنان والبقاع.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، امس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على لبنان، إلى 2483 شهيدا و11628 مصابا.

ودخل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان، اليوم الثلاثاء، يومه الـ30، حيث يواصل جيش الاحتلال هجماته على مناطق متفرقة في لبنان.