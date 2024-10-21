إصابة طفل بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مادما

وطن: أصيب طفل بالرصاص الحي، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما، جنوب نابلس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها نقلت طفلا (15 عاما) مصابا بالرصاص الحي في الفخذ، إلى المستشفى، خلال المواجهات التي اندلعت في مادما.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي مادما، عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، مضيفا أن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من الشبان وحققوا معهم ميدانيا، عقب الاعتداء عليهم.