"حزب الله" يستخدم صاروخ "نصر 2" الدقيق.. فما هي مميزاته؟

وطن: اعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، إدخال صاروخ دقيق جديد للخدمة يحمل اسم "نصر 2".

وأوضح "حزب الله" أن صاروخ "نصر 2" دخل الخدمة بتاريخ 20 أكتوبر الجاري، بقطر 302 ملم ورأس حربي يزن 140 كيلوغرام، ومدى 150 كيلومتر، بوزن كلي يبلغ 650 كيلوغرام.

وأكد الحزب أن الصاروخ من طراز "أرض أرض" دقيق، طوره مهندسو المقاومة الإسلامية، يستخدم في ضرب الأهداف والمرافق الحيوية بدقة تصل إلى 5 متر.

كما أشار "حزب الله" إلى أن "نصر 2" يمتاز بقدرته على تضليل أنظمة الدفاع الجوي ومناعة منظومته على التشويش.

وأعلن الحزب استخدام الصاروخ لأول مرة في قصف مدينة حيفا.

من جانبه، استهدف "حزب الله" مواقع للاحتلال بعشرات الصواريخ، أبرزها قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في اسرائيل، التي استهدفت "بصواريخ نوعية".