سوريا: شهيدان و3 جرحى في عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في دمشق

وطن: استُشهد مدنيان اثنان وأُصيب 3 آخرون، إضافة إلى وقوع أضرار مادية، في الممتلكات الخاصة، من جراء عدوانٍ جويّ شنّه الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، مُستهدفاً سيارة مدنية في حي المزة السكني في دمشق، وفق ما أكدت وزارة الدفاع السورية.

وأعلن مصادر محلية انفجار سيارة كانت مركونة قرب أحد الفنادق في حيّ المزة في دمشق، مضيفاً أنّ الأجهزة الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في مكان انفجار السيارة قرب فندق "غولدن مزة".

وتحدث التلفزيون السوري عن عدوانٍ نُفّذ بصاروخ موجه استهدف سيارةً في المنطقة المذكورة.

والخميس الماضي، أفاد مصدر عسكري سوري بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدواناً على إحدى النقاط قرب مدخل مدينة اللاذقية الجنوبي الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة مدنيين بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمكان المستهدف".

المصدر: "الميادين"