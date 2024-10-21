حزب الله لن يسمح لـ"إسرائيل" بإملاء الشروط، والمقاومة تواصل تعزيز قدراتها

وطن: قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، إبراهيم الموسوي، أن حزب الله ملتزم بالميدان في مواجهة جيش الاحتلال.

وأوضح أن الحزب أوكل ملف المفاوضات لرئيس البرلمان نبيه بري.

وأكد على أهمية وقف إطلاق النار كأولوية، مشيراً إلى أن الاحتلال ليس في موقع إملاء الشروط، وأن صمود المقاومة يعكس قوتها وقدرتها على تحقيق أهدافها.

وأوضح الموسوي أن "إسرائيل" في حالة صدمة نتيجة قدرات حزب الله المتزايدة، وأن الأيام المقبلة ستكشف مزيداً من قدرات المقاومة، مما سيُظهر ميزان القوى الحقيقي.

وأضاف أن كل من راهن على تحجيم حزب الله سيدرك أنه أكثر رسوخاً وثباتاً في وجه الاحتلال.