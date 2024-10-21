شهيد في استهداف الاحتلال لمركبة بدمشق

وطن: استشهد شخص على الأقل اليوم الاثنين في هجوم للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ موجه على مركبة في حي المزة بالعاصمة دمشق أدى إلى دوي انفجار، وفق وسائل إعلام سورية.

وقالت وسائل إعلام سورية، إن السيارة المستهدفة كانت بمحيط بيت عزاء للشهيد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار في حي المزة.

ولم ترد أي أنباء حتى الآن عن هوية المستهدف، غير أن جيش الاحتلال استهدف خلال الأسابيع الماضية قادة في حزب الله والحرس الثوري الإيراني في حي المزة، فضلا عن استهدافها مواقع في وسط سوريا والمدن الساحلية، في ظل توغل بري في القنيطرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استشهد 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون بقصف للاحتلال استهدف بناية سكنية قرب السفارة الإيرانية في المزة.

كما استشهد 4 أشخاص مطلع الشهر الجاري في غارة إسرائيلية استهدفت حي المزة أيضا، قالت مصادر إعلامية إنها كانت تستهدف قيادي في حزب الله.

ويضم حي المزة مطارا عسكريا وسجنا، إضافة إلى مقرات أمنية وحكومية وسفارات وبعثات دبلوماسية.

المصدر : الجزيرة + الاعلام السوري