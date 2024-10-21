"إسرائيل" تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة

وطن: قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وصف "لازاريني" الوضع في شمال غزة بأنه يشهد حصارًا خانقًا، حيث تعرضت المستشفيات هناك لهجمات عسكرية أدت إلى انقطاع الكهرباء عنها، مما ترك الجرحى بدون الرعاية الصحية اللازمة.

وأكد "لازاريني" أن الازدحام في مراكز الإيواء التابعة للأونروا في المنطقة قد تفاقم بسبب تصاعد الهجمات الإسرائيلية.

ولفت إلى أن الإدارة الإسرائيلية تمنع وصول البعثات الإنسانية لإيصال الإمدادات الحيوية، مثل الأدوية والغذاء، إلى السكان المتضررين.

وشدد على أهمية السماح للمنظمات الإغاثية، بما في ذلك الأونروا، بالدخول إلى شمال غزة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

واعتبر أن منع المساعدات الإنسانية أو استخدامها كأداة لتحقيق أهداف عسكرية يُظهر انحدارًا خطيرًا في المعايير الأخلاقية.

وتتزايد بشكل كبير حالة المجاعة وندرة المياه في شمال القطاع، مع عدم سماح الجيش الإسرائيلي بدخول أي شاحنات محملة بالمواد الغذائية أو المساعدات، حسبما أفادت مصادر محلية ومواطنون محاصرون.

ويتوغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة شمال القطاع، حيث يشن الاحتلال هجوما واسعا على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا لليوم السابع عشر على التوالي، ويفرض حصارا مشددا على مناطق شمال القطاع.

وتمنع قوات الاحتلال دخول إمدادات المياه والطعام والدواء، وارتكبت مجازرا بحق المدنيين راح ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الأسبوع الماضي.