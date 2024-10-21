غالبيتهم عند الحدود مع لبنان.. الإعلام الإسرائيلي يقر بإصابة 23 جندياً خلال 24 ساعة

وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة 23 جندياً إسرائيلياً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال الإعلام الإسرائيلي إنّه "أصيب 17 جندياً عند الحدود مع لبنان و6 جنود آخرين في قطاع غزّة".

وصباح اليوم، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مركز "زيف" الطبي في صفد، أنه تمّ "نقل 15 إصابة خلال الليل من منطقة القتال عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وأمس الأحد، أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 26 جندياً إسرائيلياً معظمهم في الاشتباكات عند الحدود مع لبنان، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد اللواء "401" العقيد إحسان دقسة، من جرّاء انفجار عبوة ناسفة في آلية إسرائيلية في جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه في الحادثة التي قُتل فيها قائد اللواء "401" أُصيب أيضاً قائد الكتيبة "52" المقدّم يهودا شيلو بجروح خطيرة، كما أصيب ضابطان آخران.

واليوم قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية إن مقتل قائد اللواء الإسرائيلي يزيد من الشعور بالتعب من الحرب بين الجمهور الإسرائيلي.

وقبل يومين، ضربت طائرة من دون طيار لحزب الله، تجمّعاً لجنود إسرائيليين عند الحدود مع جنوب لبنان، في حادثة وصفتها "إسرائيل" بـ"الصعبة"، ما أسفر عن إصابة 31 جندياً.

وإذ يشدّد جيش الاحتلال الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه من جرّاء المعارك عند الحدود مع لبنان، وفي قطاع غزةّ سعياً منه لإخفاء حجم خسائره، لذلك فإن البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، التي تبثّها المقاومتان اللبنانية والفلسطينية تُظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلال أكبر بكثير مما يعلن.