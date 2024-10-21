"القسام" توقع قوة هندسية إسرائيلية كبيرة في كمين محكم غرب جباليا

وطن: مكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين، من إيقاع قوة هندسية من جيش الاحتلال في كمين محكم غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيانٍ عسكري لها، ان مقاتليها رصدوا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين عسكريتين من نوع "D9" محملتين بعدد من مكعبات المواد المتفجرة شديدة التدمير إلى موقع الكمين.

واستهدفت "القسام"، الجرافة الأولى بقذيفة "الياسين 105"، بينما تم استهداف الجرافة الثانية بعبوة "شواظ"، مما أدى إلى انفجار الآليات والمكعبات الناسفة في الرتل المتقدم وتدميره بالكامل، وإيقاع طواقم الآليات بين قتيل وجريح.



