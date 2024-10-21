10 شهداء و30 جريحا في قصف الاحتلال لمركز إيواء في مخيم جباليا

-600 شهيد في جباليا منذ السادس من أكتوبر الجاري



وطن: استُشهد 10 مواطنين وأصيب 30 آخرون، اليوم الاثنين، جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمركز إيواء تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مركز الإيواء، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين نزحوا إلى مركز تابع "للأونروا".

وأشارت، إلى أن 57 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 44 منهم شمال القطاع.

وفي سياق متصل، أكد الدفاع المدني، أن أكثر من 600 شهيد ارتقوا منذ بدء عدوان الاحتلال على مخيم جباليا في السادس من أكتوبر الجاري، بينما هناك عشرات الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وأشار إلى أن الاحتلال ينتهج سياسة التجويع والإنهاك في جباليا، وأن بعض العائلات التي وصلت إليها الطواقم لم يتناول أفرادها الطعام لمدة 5 أيام.

بدورها، أفادت وكالة "الأونروا"، بأن كل دقيقة لها قيمتها وتأخر السماح بدخول شمال غزة يؤدي إلى عدم تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.