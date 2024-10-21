وزيرة شؤون المرأة تلتقي مدير مكتب التعاون الإيطالي الإنمائي

وطن: التقت وزيرة شؤون المرأة اليوم في مقر الوزارة بالسيد ميركو تريكولي مدير مكتب التعاون الإيطالي الإنمائي الدولي والسيدة جابرييلا سيريتي – مدير برنامج المساواة بين الجنسين ود. علي كف قائد فريق حقوق الإنسان والدعم الإنساني

وثمنت الخليلي الشراكة طويلة الأمد بين وزارة شؤون المرأة والتعاون الإيطالي من خلال عدة مشاريع وبرامج تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية في مجال التمكين الاقتصادي للنساء وأكدت على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين التعاون الإيطالي ووزارة شؤون المرأة كونها أثمرت خلال سنوات من التعاون عن برامج نوعية عززت النساء على المستوى الاقتصادي والمشاريع الصغيرة.

وجاء هذا اللقاء على هامش لقاء الخليلي اليوم مع المؤسسات الدولية لإحاطتهم بواقع النساء تحت الاحتلال وضرورة انسجام برامجهم مع حاجات النساء الحقيقة في كل المراحل.

ومن جانبه أثنى السيد ميركو تريكولي على عرض الحقائق الذي تم تقديمه في اللقاء والذي أعطى صورة شاملة عن واقع النساء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وأكد أيضاً على أهمية الاستدامة في البرامج التي تمكن النساء.

من جهتها أثنت السيدة غابرييل سيريتي على الإطار الاستراتيجي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين والحد من العنف 2025-2026 الذي تعمل عليه وزارة شؤون المرأة كونه يشمل جميع حاجات النساء.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاءات لمتابعة حيثيات المشاريع الحالية بين وزارة شؤون المرأة والتعاون الإيطالي وعقد لقاءات فنية لتغطية جوانب التنفيذ.