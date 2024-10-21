اعلان عن قطع التيار الكهربائي في مناطق من محافظة أريحا والأغوار

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22/10/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

أجزاء من شارع المغطس ، منتجع باب شمس ، البيارة ، مزرعة الجنيدي ، الضاحية ، المشروع الإنشائي

مكب النفايات ، المسلخ ، مركز التدريب ، مزارع ومصنع شركة الوادي ، مزرعة مرار ، شركة جوال ، سجن المخابرات ، المعابر والحدود و مصنع الرجال ، شركة سند والمجاورين



تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.