حزب الله يدك موقع "2222" في جبل الشيخ.. ويستهدف تجمعات الاحتلال عند أطراف مركبا

وطن: تتصدى المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، لمحاولات تسلل قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحافة الأمامية جنوبي البلاد، بالتزامن مع استهدافها مستوطنات ومواقع الاحتلال شمالي فلسطين المحتلة.

استهدافات مُركّزة عند أطراف مركبا

وفي سياق المعركة البرية، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية، عند الساعة الـ8:15 من صباح اليوم الإثنين تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية كبيرة.

ثم عند الساعة الـ9:15 صباحاً، استهدف المقاتلون للمرة الثانية تجمعاً لجنود الاحتلال في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية، وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

وأثناء محاولة جنود الاحتلال إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، استهدفهم مقاتلو المقاومة ‏بصلية صاروخية، عند الساعة الـ10:10 صباحاً.

بعد ذلك، وعند الساعة الـ10:50، استهدف المقاتلون للمرة الثالثة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.

ثم عند الساعة الـ12:15 ظهراً، استهدفت المقاومة الإسلامية تحركاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية.

وعند الساعة الـ01:30 من بعد الظهر، استهدفت المقاومة ‏جنود الاحتلال الإسرائيلي في مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا ‏بصلية صاروخية كبيرة.

دك متواصل لمواقع ومستوطنات الاحتلال

وفي سياق استهدافه مستوطنات ومواقع الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ 8:30 صباحاً، ثكنة "كيلع" في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

كما استهدفوا عند الساعة الـ9:30 صباحاً، مستوطنة "معالوت ترشيحا" بصلية صاروخية.

بعد ذلك، استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية معسكر الـ100 شمالي "إيليت هشاحر" بصلية صاروخية كبيرة، عند الساعة الـ1:45 من بعد الظهر.

وعند الساعة الـ2:10 من بعد الظهر، استهدف مقاتلو المقاومة مستوطنة "كرمئيل" بصلية صاروخية.

ثم استهدف مقاتلو المقاومة الإسلامية عند الساعة الـ02:50 من بعد الظهر، موقع (2222) في جبل الشيخ بصلية صاروخية.

وتأتي هذه العمليات دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه.

صفارات إنذار وإصابات مباشرة

في غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في مستوطنة "إيليت هشاحر" في الجليل الأعلى، فيما أُفيد عن سقوط صواريخ في المستوطنة، ما أدّى إلى سقوط إصابات، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

كما دوّت صفارات الإنذار في "الكرمئيل"، في وقتٍ رُصد إطلاق نحو 20 صاروخاً من جنوبي لبنان تجاه المنطقة.

كذلك، دوّت صفّارات الإنذار في "نيؤوت مردخاي" في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيّرة.

كما دوّت في "كريات شمونة" وفي المنارة و"مرغليوت" ومحيطها بإصبع الجليل،وأيضاً في المناطق الواقعة شرق حيفا.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد نحو 25 صاروخاً اجتاز الأراضي اللبنانية، بين الساعة 02:36 و02:37، بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى.

المصدر: "الميادين"