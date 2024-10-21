كلية الصيدلة في الجامعة العربية الأمريكية تشارك في مؤتمر علمي دولي عقد في الأردن

وطن: شاركت كلية الصيدلة في الجامعة العربية الأمريكية في المؤتمر العلمي الدولي التاسع لكليات الصيدلة، عقد في جامعة الزيتونة في العاصمة الأردنية عمان.

ومثل الجامعة في المؤتمر عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور حاتم حجاز، قدم فيه محاضرة حملت عنوان "تأثير المستخلص المائي للسماق على تخثر الدم"، كما ترأس الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر، وتناول في محاضرته اهتماماً متزايداً بالمركبات الطبيعية المضادة للتخثر كبدائل علاجية محتملة.



وخلال محاضرته، أشار الأستاذ الدكتور حجاز أن السماق هو نوع من التوابل المعروفة بتاريخها من التطبيقات الطبية، ومستخلصات السماق المائية المزروعة في فلسطين وتركيا لها تأثير على تخثر الدم، وتبين ذلك من خلال اختبارات زمن البروثرومبين (PT) وزمن الثرومبوبلاستين الجزئي المنشط (aPTT) ، مبينا استخدام المستخلصات المائية لنبات السماق بنسبة 5%، لإجراء اختبارات في المختبر لتقييم نشاطها المضاد للتخثر في عينات الدم المأخوذة من أفراد أصحاء.



وأضاف، كشفت النتائج خلال الاختبارات عن إطالة كبيرة (P < 0.05) لـ aPTT تعتمد على التركيز من قبل مستخلصي السماق، مما يشير إلى تأثير محدد على مسار التخثر الداخلي، في حين يظل المسار الخارجي غير متأثر.



كما أشارت النتائج، حيث قال الأستاذ الدكتور حجاز، إلى إمكانات استخدام مستخلص السماق كعامل مضاد للتخثر الطبيعي، مما يوفر آفاقاً لأساليب علاجية مبتكرة أو استراتيجيات تكميلية في معالجة اضطراب الانسداد الخثاري thromboembolic disorder، متطرقا الى الخصائص المحتملة لوقف النزيف لمستخلصات السماق المائية، من خلال التقييم الدقيق لتأثيرها على التخثر باستخدام اختبارات PT و aPTT.



وأوضح ان الدراسة اكدت على أن هذه المستخلصات أطالت بشكل كبير aPTT وبطريقة تعتمد على التركيز، وستساهم هذه التحليلات الشاملة في فهم أكثر شمولاً للإمكانات العلاجية للسماق ومكوناته، مما يقربنا من تطوير علاجات فعالة وآمنة لوقف النزيف.