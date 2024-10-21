4 شهداء في قصف الاحتلال مدينة خان يونس

وطن: استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، إثر استهداف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوب المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن 41 مواطنا استُشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 33 منهم شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.