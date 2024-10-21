شبكة المنظمات الأهلية توجه نداء لشعوب العالم للتحرك لوقف حرب الابادة ضد قطاع غزة

وطن: وجهت شبكة المنظمات الاهلية نداء عاجل لشعوب واحرار العالم للتحرك أمام المجازر الجماعية الممارسة من قبل جيش الاحتلال وحكومتة الفاشية والتي تزايدت مؤخرا وخاصة بشمال القطاع، ومن أجل وقف خطة الجنرالات الرامية للتهجير والتطهير العرقي والتي تزداد توحشا ودموية وخاصة بعد المجزرة الأخيرة في بيت لاهيا والتي راح ضحيتها أكثر من 80 شهيدا ..

ودعت الشبكة في بيان وصل لوطن نسخة عنه شعوب واحرار العالم للنزول للشوارع وتنظيم المظاهرات و محاصرة السفارات الأمريكية والاسرائيلية تنديدا بجرائم الابادة الجماعية والدعوة للضغط الفوري على دولة الاحتلال لوقف المجزرة المستمرة بحق شعبنا.

وقالت الشبكة "لقد ان الأوان لتفعيل التحركات الشعبية وتحميل حكومات العالم ومنظمات الأمم المتحدة وكل المؤسسات والمحافل الدولية مسؤوليتها التاريخية لوقف حرب الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال على مرأى ومسمع من العالم وفي ضرب منهجي ومنظم للقانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان".