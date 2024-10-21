عمر عساف يكتب لوطن: منظمة التحرير الفلسطينية ليست صنما للعبادة ولا شيطاناً رجيماً



تفاقم الأزمات والهم المزمن :

ما يشغل الشعب الفلسطيني والعالم هذه الايام هو الحديث عن طوفان الأقصى بعد عام وعن الشهداء والجرحى والاسرى ويحتل الحديث عن الشهداء القادة حيزا خاصا خصوصا الطريقة البطولية التي استشهد فيها قائد طوفان الأقصى وقائد حركة حماس يحيى السنوار وبالطبع تداعيات الطوفان واتجاه مسار العدوان ووقف اطلاق النار واليوم التالي وصفقة التبادل وتقدم الرواية الفلسطينية في وجدان العالم ومع ذلك لا يغيب عن المشهد التندر في الحديث عن قيادة م ت ف ودور هذه القيادة خلال العقود التي تلت اتفاق أوسلو وخصوصا السنة الأخيرة خلال الطوفان ، والحديث عن منظمة التحرير الفلسطينية متشعب ، وذو شجون متعددة الجوانب ، وفي هذا السياق لا يمكن أن تعالج اية مقالة كل الجوانب المتعلقة بالمنظمة ، فمن نافلة القول أن المنظمة لم تفقد اهميتها ، وأن إنجازاتها على مدى العقود الماضية ذات قيمة تاريخية ، لا ينبغي الاختلاف عليها وعلى دورها ، وكيانيتها و تمثيلها للشعب الفلسطيني كممثل شرعي وحيد في مواجهة كل القوى المعادية والإقليميه والدولية التي حاولت طمس الشخصية الوطنية الفلسطينية خلال عقد ونصف بعد النكبة .



منطق الاستعمال والغياب البنيوي:

افترض اننا لا نختلف على تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني ، ولكن الخلاف هو حول اية منظمة تلك التي تمثل الشعب وكيف تدار ؟ وكيف استخدمت وما زالت من قبل القائمين عليها لتمرير مشاريع تتعارض و أهداف الشعب الفلسطيني ؟ مثال على ذلك اعتراف المنظمة المجاني بدولة الاحتلال وحقها في الوجود على ارض فلسطين ، واستخدامها لتوقيع اتفاقية أوسلو من خلف ظهر الشعب الفلسطيني ، كما هناك خلاف جذري حول الوضع الداخلي للمنظمة وبناء هيئاتها ، و تهميش دورها واختزالها في شخص رئيسها بعد أن تاكلت شرعيتها بتغييب المجلس الوطني وهلامية تشكيله ، بعيدا عن أية أسس وطنية ، تستجيب لابسط مفاهيم الديمقراطية، التي نص عليها النظام الداخلي المنظمة ، وتخلي المجلس الوطني عن صلاحياته لصالح مجلس مركزي تم تركيبه أداة طيعة في يد مؤسسة الرئاسة ، للتغطية على سياسات التعاون والتنسيق الامني التي تتعارض وارادة ومصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني ، و لجنة تنفيذية ، ارتضت لنفسها الإكتفاء بدور الهيئة الاستشارية التي تطرح رايا استشاريا وللرئيس أن يقبل او يرفض هذا الرأي ، كما اقتصرت في تشكيلها على تابعي الرئيس في حركة فتح و فصائل موالية للرئيس وحزبه ، وبتشكيل ديكوري لهذه الفصائل التي يفتقد معظمها لأي امتدادشعبي في الشارع والمؤسسات الشعبية و الجماهيرية ، و ما يؤكد هذه الحقيقة النتائج المتعاقبة للانتخابات الطلابية في الجامعات في الضفة الغربية ، حيث تكاد تخلو الجامعات - حتى لا أقول تخلو - من أي تمثيل للقوى الممثلة في اللجنة التنفيذية في مؤتمراتها المنتخبة أو مجالسها الطلابية .

مثل هذه الحالة تعد شاذة في تاريخ حركات التحرر ففي الجبهة الوطنية الفيتنامية كان الجميع شريكا والأمر مذلة في تجربة جبهة التحرير الحزائرية وفي الجبهات الوطنية التي تحدث عنها جوكوف في دول أوروبا الشرقية خلال تصديها للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية وفي تجربة المؤتمر الوطني الأفريقي كان الجميع شريكا بعيدا عن سياسة الهيمنة والتفرد والدكتاتورية وبقاء الزعيم في موقعه حتى الوفاة .





تآكل الشرعية وهشاشة التمثيل:

ففي حالة كهذه ، أية شرعية للمنظمة يدعيها المشاركون في اللجنة التنفيذية ؟ ومن اية جهة تستمد المنظمة شرعيتها؟ أمن الشعب الفلسطيني أو من امتداد جماهيري في الشارع ؟ سيقول البعض : من التاريخ ، واجيب هؤلاء ان التاريخ لا يغفر لاحد وان الامور بخواتيمها وبالطبع لا يغفر لهذا التمثيل القائم على المحاصصة في الاتحادات الشعبية ، الادعاء بأن لهم امتدادا في الشارع الفلسطيني ، ولنا مثال واضح على ذلك في القطاع الاوسع ؛ قطاع معلمي المدارس الحكومية و الحراك المتواصل منذ اكثر من ربع قرن فالمشاركون في " الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين" يقفون في واد غير الواد الذي يقف فيه المعلمون الذي يطالبون بالانتخابات النقابية الديمقراطية لقطاع معلمي المدارس الحكومية .

وإذا اضفنا إلى هذا كله اقصاء قوى المقاومة التي تعارض في مواقفها وسياساتها النهج السياسي لقيادة المنظمة الرسمية ، وفي رأس القوى المقصلة عن المنظمة حركتا حماس والجهاد الإسلامي وتغييب الجبهة الشعبية و الجبهة الشعبية -القيادة العامة و الصاعقة وغيرها من القوى ، هذه كلها اشكالات تضعف وتعصف بتمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني وتزعزع لا وتسقط شرعية هذا التمثيل غير الديمقراطي في اساسه .



مسار التنازلات … اوسلو:

لعل الأمر الآخر الذي يجب الوقوف عنده هو ان ما طرحته المنظمة خلال مسيرتها الكفاحية الثورية المقاومة ، ليس نصوصا مقدسة خارجة عن إعادة التقييم باعتبارها تحتمل الصواب والخطا ، خصوصا إذا قيست الامور بنتائجها أو خواتيمها ، فالبعض يرى أن تلك الاطروحات في البحث عن حلول وسط أو واقعية استخدمت لاحقا للتنازلات الاوسلوية ، وبالطبع جاء طوفان الاقصى ليعزز القناعة بعدم امكانية الوصول إلى حلول وسط مع الحركة الصهيونية بعد ثلاثين عاما من الركض وراء سراب وأوهام أوسلو ، وبغض النظر عن صوابية هذا الطرح أو تحميل تلك المقترحات اكثر مما تحتمل ، إلا أن هناك مشروعية للتفكير والمراجعة والنقد، لاطروحات مضى عليها نصف قرن امر ممكن وقد يكون مطلوبا وليس على قاعدة " ايهما كان على صواب علي أم معاوية "؟ .



طريق الخلاص :

ان المأزق الذي تمر به الحالة الفلسطينية بعد عام من العدوان والإبادة الجماعية ومعاداة قيادة السلطة لقوى المقاومة وتعميق عزلتها عن الشعب بحيث لا تتجاوز نسبة مؤيديها ٥٪؜ مما يفرض ويحتم ان يلي وقف اطلاق النار وضرورة ترتيب الوضع الفلسطيني وربما تشكيل هيئة انتقالية لسنة او اكثر على طريق العودة إلى الشعب لانتخاب قيادة تمثله مع ادراك كل التعقيدات المتعلقة بالانتخابات كحل للأزمة القائمة داخليا ، وبالتاكيد يحتاج هذا إلى نقاش آخر ، مع التاكيد ان غياب الانتخابات عن هيئات منظمة التحرير الفلسطينية منذ تاسيسها حتى يومنا هذا ، خصوصا المجلس الوطني فيه تطاول على النظام الداخلي للمنظمة الذي اعتبر كل فلسطيني/ة عضوا فيها له ان يمارس حقه في انتخاب هيئاتها ولعل تغييب الانتخابات على مدى 60 عاما كان أحد الأسباب الرئيسية لوصول المنظمة والقضية لوضعها الراهن ، وهذا بالطبع أحد أشكال تغييب الشعب عن المشاركة في إدارة شؤونه وفي تقرير مصيره وتوجهه السياسي ، كما أن غياب الانتخابات صادر حقوق أجيال عدة فحين يكون معدل أعمار أعضاء اللجنة التنفيذية فوق 65 عاما وحين يكون متوسط أعمار أعضاء المجلس الوطني - الذين لا يعرف عددهم -يقترب من السبعين عاما أو يزيد ، يعني ان ابناء الشعب الفلسطيني ممن اعمارهم في أواسط الاربعينيات حتى اواسط الخمسينيات ، لا صلة لهم بالنظام السياسي أو بمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتتضح كاريكاتورية المشهد اذا عرفنا ان متوسط عمر الشعب الفلسطيني21 عاما ، واعود للقول لنتصور لو شهد المجلس الوطني 15 دورة انتخابية ، كم من الاجيال تكون قد شاركت في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية واية ديمقراطية حقيقية يكون الشعب قد كرس ؟ .





لا شرعية إلا الانتخابات :

وحتى توضع الامور في نصابها ، أيضا ، لابد من نقاش إحدى المقولات التي يرددها البعض اما بحسن نية أو غير ذلك ، مثل؛ كيف تجري الانتخابات في حركة تحرر وطني ؟ وكيف تجري الانتخابات تحت الاحتلال ؟ وهل يمكن إجراء الانتخابات في بعض الدول التي يقيم فيها الفلسطينيون ؟ وكيف نجري الانتخابات دون مشاركة القدس ؟ ومرة أخرى هذه تساؤلات مشروعة ، ولكن الأساس أن يتخذ قرار فلسطيني بالعودة إلى الشعب ليقرر من يمثله ويقوده عبر اجراء الانتخابات ، ومن ثم نتساءل كيف ؟؟ وكيف نجيب عن كل هذه الاسئلة ، هؤلاء الذين يتساءلون ، بحسن نية ، يمكن التوصل الى تفاهم معهم بشكل من الأشكال ، اما أولئك المنتفعون المتمسكون بكراسيهم ومواقعهم للحفاظ على مصالحهم ومصالح أبنائهم وأقربائهم وذويهم ؛ والذين يتذرعون مرة بالقدس ، ومرة أخرى بالانشغال في التحرير ! وهم يعرفون جيدا أنهم يكذبون ويصرون على كذبهم ، لهؤلاء يمكن القول : اية شرعية هي التي تستندون لها في تحكمكم برقاب الشعب ؟ فانتم لا شرعية ثورية تستندون لها ، فرأسكم ومعظمكم معاد لنهج المقاومة ، بل يحاربه من خلال التنسيق الأمني وملاحقة واعتقال المقاومين بل وقتل المقاومين او المتضامنين مع المقاومة واعتبار المقاومة ارهابا ومؤامرة ! ولا شرعية توافقية - رغم هشاشتها- يمكن أن تدعوها ، فالانقسام يعصف بالوضع الفلسطيني منذ اكثر من عقد ونصف وغياب مشاركة القوى الرئيسة في م ت ف ، وبالتالي مثل هذه الشرعية التوافقية غير قائمة ، وتبقى الشرعية الانتخابية وصناديق الاقتراع المغيبة منذ 15 عاما .



وتظل الأسئلة التي تتردد علي لسان كل فلسطيني ؛ اية شرعية تبقي قيادة المنظمة والسلطه في مواقعها ؟ وهل "شرعية "أجهزة الأمن تكفي؟؟ وهل التحكم بالمال والموازنة والرشاوي والفساد يشكل دعما كافيا للبقاء؟؟ وهل الرعاية الاجنبية و الدولية وحماية المشروع المتآكل اسرائيليا يستجيب لطموحات الشعب وحقه في المشاركة في اختيار قيادته ؟



بدائل … اية مخاطر:

ان المياه الكثيرة التي جرت في نهر النضال والمقاومة خلال العقود المنصرمة وما افرزه طوفان الأقصى يعزز ويعمق الحاجة إلى التغيير الديمقراطي والتعامل بكثير من المسؤولية الوطنية ، ففي ظل هذا الوضع المظلم ، لا مشروعية أو افق لبعض المقولات العدمية ، التي تطالب بدفن منظمة التحرير الفلسطينية تحت شعار " اكرام الميت دفنه" أو " فالج ما تعالج " او "اللي بجرب المجرب عقله مخرب " ؟؟ .



في تقديري سواء انطلقت هذه المقولة من حسن نية واحتجاج وفشة خلق ، وحرص على حقوق الشعب وقضاياه ، أو كان سببها سوء التقدير واستسهال البدائل على طريقة "قل كلمتك وأمش " أو كان يراد منها شيطنة كل المنظمة وتاريخها ؛ في كل الحالات فان هذا الطريق لا يؤدي إلى الخلاص ، ذلك ان أي تفكير في البدائل من شأنه ؛ أولا : ان يعمق الانقسام المدمر الذي يعاني شعبنا من نتائجه الكارثية وتربص الاعداء بتعميق الانقسام خصوصا في ظل مشاريع اليوم التالي في غزة ، وثانيا: لشعبنا تجارب في الساحة الفلسطينية خلال العقود المنصرمة في محاولات خلق بدائل حتى لو كانت مدعومة اقليميا ، وبغض النظر عن الصيغ التي اتخذتها لم توصل الى الهدف المنشود ، للنهوض بالمنظمة وتحقيق الشراكة فيها . وثالثا: هذا التوجه يعني تنازع التمثيل على الصعيد العالمي ، وهذا من شأنه أن يلحق الضرر كونه ينهي التمثيل الهش لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني ، ويجعل الكيان الجديد العوبة في يدي رعاته ، ورابعا : أي حديث عن بدائل سيعني اعفاءً لبعض الدول من أية التزامات تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، إذ سيظل شعار" الإعفاء او التنصل او التواطؤ " ماذا نفعل والفلسطينيون منقسمون؟ ليتوحد الفلسطينيون أولا ثم يطالبوننا بدعمهم ، وهذا بالطبع يسهل مهمة حلف أبرهام ودعاة التطبيع ، الذين يقفون وأبواقهم الإعلامية ضد مقاومة شعبنا ويسكتون بالشهداء ولا يخجلون عن دعم العدوان والمشاركة في كما تفعل بعض الدول بإرسال قواتها للقتال الى جانب جيش الاحتلال ضد المقاومة والمشاركة في قتل الأطفال والشيوخ الفلسطينيين .



كتلة تاريخية لمهمة تاريخية :

هذه التعقيدات لا تعني بحال من الأحوال قبول الواقع الراهن أو الاستسلام له ، ولكنه يعني أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ، هي صاحبة المصلحة في التغيير ، فالقيادة المأزومة تزداد عزلتها عن الشعب وقواه الحية ، هذه القوى المعنية بالتغيير سواء كانت قوى منظمة في المنظمة، او خارجها أو فعاليات شعبية، أو حركات مطلبية او ملتقيات حوارية، او تجمعات أو مجتمع أهلي أو نقابات مهنية وشخصيات وطنية، كلها لابد أن تعمل على إيجاد صيغة عمل مشتركة من التشبيك والتنسيق والعمل المشترك في اطار كتلة شعبية ضاغطة " كش " تضع نصب عينيها هدفا واحدا هو الوصول إلى التغيير الديمقراطي عبر اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة تجمعات الشعب الفلسطيني - حيث امكن - في كافة اماكن تواجده، فالتغيير الديمقراطي هو الطريق الوحيد الذي يحسم الخلافات الداخلية ، وبديل ذلك هو الصراع العنيف الذي لا يسعى ولا يرغب ولا يحب أي فلسطيني أن يكون خيارا بديلا للتغيير الديمقراطي.



بالطبع هذه المهمة التاريخية ليست سهلة وتطبيقها ليس مفروشا بالورود لإن اصحاب المصالح سيشيطنون كل من يدعو إلى التغيير و سيقدمون أية مطالبة بالتغيير باعتبارها تعطيلا وتخريبا" للمشروع الوطني " الذي يدعونه، بعد ان فرطوا به منذ زمن .



فهؤلاء لا تجدي معهم لا وسائل الإقناع ولا اعتماد المصلحة الوطنية اساسا لكل شي ولا إعلان الجزائروموسكو والعلمين وبكين قبل اشهر قليلة كآخر اتفاق ولا المناشدة ولا التوسل والاستجداء ، مثل ؛ احمونا من الفساد والدكتاتورية ، ولن يكون المجتمع الدولي واقفا إلى جانب هذا المطلب الديمقراطي ، الذي تحت شعار ه ، تشن الحروب والتدخل في شؤون الدول، وبالتالي على كل من يسير في هذا الدرب الإدراك أن الشعب الفلسطيني في كل أرجاء المعمورة يصطف موحد ا في مجابهة منظومة الفساد وقمع الحريات والتعدي على القضاء ، و تغييب المنظمة و التفرد ، وذلك من خلال النزول الى الشارع ومرة أخرى وثالثة وعاشرة النزول الشارع وبشكل حضاري كحق ، وفق برنامج وخطة عمل محددة الأهداف وهي فرض الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بهدف الخلاص ، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال، ولانتخاب قيادة امينة وموثوقة يمنحها الشعب ثقته ، وتكون بمستوى التحديات والتضحيات التي قدمها ومازال الشعب الفلسطيني دفاعا عن حقوقه في ارضه وعودة لاجئيه واستعادة كيانه المخطوف منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني