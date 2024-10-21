إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في دير أبو مشعل

وطن: أصيب مواطنان بالرصاص الحي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم.

وكانت قوات الاحتلال، قد داهمت فجرا، عددا من منازل المواطنين في القرية، واعتقلت كلا من: زهدي زهران، وشاكر زهران، أمين زهران، وعاهد زهران، وعدي زهران، محمود جبريل زهران، براء ديب الهندي، محمد زهران، كما احتجزت نحو 30 مواطنا، وأخضعتهم للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهم.