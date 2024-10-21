مستوطنون يقتحمون منطقة الكرمل الأثرية في يطا جنوب الخليل

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، منطقة الكرمل الأثرية في بلدة يطا جنوب مدينة الخليل لأداء طقوس تلمودية.

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكرمل في يطا، واعتلت أسطح منازل المواطنين المجاورة، وأغلقت الطرق أمام المواطنين، لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية لأداء طقوس تلمودية.

وتحتوي منطقة الكرمل، على بركة أثرية استخدمت قديما لجمع مياه الأمطار المنحدرة من الجبال لري المزروعات وسقاية الماشية، وأنشأت بلدية يطا متنزها لسكان البلدة في المكان.

ويستغل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، الأعياد اليهودية للسيطرة على الأماكن الأثرية في المنطقة، ويقيمون فيها طقوسا تلمودية.