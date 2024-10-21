المهندس زيدان يثمن دور الأجهزة الأمنية في حماية طواقهم شركه كهرباء القدس

رام الله – وطن: ثمن مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس محمد زيدان، دور الأجهزة في حماية طواقهم شركه كهرباء القدس، وذلك خلال لقاءه مع مدير جهاز المخابرات العامة في محافظة القدس العقيد شوقي الرفاعي اليوم الاثنين.

وشكر زيدان العقيد الرفاعي على جهود المؤسسة الامنية في دعم وحماية طواقم الشركة العاملة في منطقة الامتياز، معرباً عن تقديره لهذا الدور الوطني والمسؤول في تعزيز جهود الشركة في ايصال كافة خدماتها لمشتركيها في المنطقة.

من جانبه أكد العقيد الرفاعي على الدور الوطني الذي تلعبه شركة كهرباء القدس مثنياً في الوقت ذاته على جهود طواقمها في الاستمرار بتقديم الخدمات لكافة المواطنين المقدسيين لاسيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأكد الرفاعي على العمل سويا لدعم جهود الشركات الوطنية في القدس وتعزيز صمودها وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها للمقدسيين، الى جانب العمل على حماية مقدراتها من اية اعتداءات.