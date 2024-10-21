زينب الغنيمي تكتب لوطن من غزة: أيامٌ عصيبةٌ تتوالى وشمال غزّة يُباد، والزعماء حلقت أرواحهم تباعًا في السماء

للأسبوع الثاني على التوالي يستمرّ العدوان بأبشع صوره على محافظة الشمال حيث يتركز القصف الجوي والبري على مدينة جباليا ومخيّمها ومحيطها في بيت لاهيا أيضًا، وقد قام العدوّ بعزل الشمال عن مدينة غزة تمامًا بحيث هجّر الجيش قسرًا السكّان بالقصف المتواصل وإطلاق الرصاص من الطائرات المُسيّرة على كافة الأحياء والشوارع المؤدية إلى جباليا.



سبعة أيامٍ عجاف مرت على مدينة غزة وشمالها سقط فيها مئات الشهداء والشهيدات الذين ما تزال جثث الكثيرين منهم مُلقاةً في الشوارع أو تحت أنقاض المنازل التي فجّرها جيش الاحتلال عبر الروبوتات أو جرى تجريفها وتفجيرها على رؤوس ساكنيها. كذلك مئات الجرحى والجريحات يفترشون أرضيات مشافي الشمال المحاصرة وهم الذين تمكنوا من الوصول أصلًا للمشافي، في حين بقي العشرات ينزفون في أماكن إصابتهم حتى الموت.

المجاعة استفحلت في مناطق الشمال بسبب منع الحركة ومنع وصول أي دعمٍ أو معوناتٍ لأهالي الشمال بإطباق الحصار عليهم، وقطع الماء والغذاء والاتصالات أيضًا.

المحزن المبكي أنّ ما يحدث من هجومٍ شرس على شمال غزة وأحياء جنوب مدينة غزة والذي بلغ ذروته بعد ذكرى السابع من أكتوبر، أنّه يجري على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرّك أحدٌ ما ساكنًا، وكأنّ مشاهد القتل وحرق الناس أحياءً وحتى أشلاء الأطفال المقطّعة لم تعد تهزّ عواطف المتفرجين على المستوى العربي أو الدولي، وربما اعتادوها كما اعتادوا مشاهد الرعب في الأفلام، لكنّ ما يراه العالم ليس فيلمًا سينمائيًا بل هو الحقيقة على الأرض، فلم لا تثور حميّتهم؟ أو يتحرك أيّ حسٍ إنساني لديهم؟

أهل قطاع غزّة يتألمون من كونهم وحدهم، متروكين ومنسيين، أكثر ربما من ألم الفقد أو جراح الإصابات.

أمّا بالنسبة لي، فقد ضربني الألم بقسوة لاستشهاد أحد الزملاء الذي كنت أتكلم هاتفيًا معه وبعد إغلاق المحادثة بأقل من خمس دقائق كان صاروخ طائرة الاستطلاع قد قضى عليه. لم أصدق عند سماعي الخبر وتراءى لي وجهه الضاحك وكأنّه يشكرني لسؤالي عنه ثم اختفى للأبد.

خلال الأسبوع المنصرم كُنّا نُفاجئ يوميًا باستشهاد أشخاصٍ اعتقدنا أنهم نزحوا جنوبًا ونجوا بأنفسهم وأنفسهنّ من هذا الجحيم، ولكن نكتشف حين نفقدهم أنّهم لم يرحلوا أو يرحلن بل تشبثوا بالبقاء على أمل أن يقف هذا العدوان البغيض.

الآن، وبعد اغتيال القادة الكبار من حركة حماس وداعميها من حزب الله يتساءل الجميع: "لِمَ يستمر قادة الحرب الصهاينة في حربهم الملعونة؟ ولماذا.. وكيف؟" كلّها أسئلة تعجّ بها الرؤوس دون أن تجد إجابات شافية لها.

وقد جعلت هذه الأيام كُلّ أهالي القطاع في حالة تأهّبٍ وانتظار لما سيحمله الغد القريب من مفاجئات، فلم يعد قطاع غزة وأهله لديهم القدرة على احتمال كلّ هذا العنف من الكيان الصهيوني العنصري، وما يجعلهم يحتملون كلّ هذا الألم حتى اللحظة، هو أنّه ثمّة بصيص من الأمل يلوح لهم من بعيد لينبئهم بأنّ غدا لناظره قريب.