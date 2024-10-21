الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يستنكر تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي بررت للاحتلال عمليات الابادة في غزة

رام الله – وطن: استنكر الاتحاد العام للمرأة بكافة هيئاته في الوطن والشتات تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية " أنالينا بيروك" والتي اعتبرت ما يقوم به جيش الاحتلال من عمليات قتل وإبادة للمدنيين بما فيهم النساء والأطفال في فطاع غزه مبرر ويندرج ضمن الحق بالدفاع عن النفس.

وقال الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخة عنه ان تصريحات وزير الخارجية الألمانية تعد خرقاً صارخاً لالتزام ألمانيا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات محكمة العدل الدولية وما صدر من قرارات عن الجنائية الدولية ومجلس الأمن خاصة القرار المتعلق بمحاكمة قادة الاحتلال نتنياهو وغالانت واعتبارهم مجرمي حرب.

وأضاف الاتحاد إن هذه التصريحات من وزيرة الخارجية الألمانية توفر غطاءً شرعيا يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية، مشيرا ان "ما يحدث في شمال غزة حالياً وبالتحديد في جباليا هو شاهد على ذلك حيث قتل المدنيين بالمئات دون السماح بدفنهم ومنع الجرحى من الوصول للمستشفيات التي تتعرض للقصف خاصة مستشفى اليمن ومستشفى كمال عدوان وقصف سيارات الإسعاف وقتل الصحفيين لمنع نقل الحقيقة للعالم".

وطالب الاتحاد العام للمرأة الهيئات الدولية المختصة بإدانة ورفض هذه التصريحات، كما طالب الحكومة الألمانية بالاعتذار والتوقف عن تزويد دولة الاحتلال بكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً لاستخدامها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب الاتحاد كافة الهيئات الدولية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الامن بوقف فوري لعمليات الإبادة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية وتقديم العلاج للجرحى .