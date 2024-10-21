المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم هدفاً عسكرياً في الجولان السوري المحتل

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الاثنين، عن مهاجمة هدف عسكري في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة، نصرة لفلسطين ولبنان ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وأمس الأحد، أعلنت المقاومة العراقية، عن تنفيذها 3 عمليات بالطيران المسيّر، اثنتان استهدفتا الجولان السوري المحتل، والثالثة استهدفت غور الأردن المحتلّ.