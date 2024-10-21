مركز "زيف" الطبي في صفد: استقبلنا 15 إصابة خلال الليل في اشتباكات الحدود مع لبنان

وطن: ذكرت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مركز "زيف" الطبي في صفد، أنه تمّ "نقل 15 إصابة خلال الليل من منطقة القتال عند الحدود الشمالية مع لبنان".

وكانت وسائل إعلام عبرية، أقرّت أمس الأحد، بإصابة 26 جندياً إسرائيلياً خلال ساعات، معظمهم في الاشتباكات عند الحدود مع لبنان.

وقالت إنّ 23 جندياً من بين الجنود الـ26 الجرحى أصيبوا عند الحدود مع لبنان، فيما أصيب 3 في غزة.

وفي وقت سابق، أقرّت وسائل إعلام عبرية، بأن طائرة من دون طيار لحزب الله ضربت، تجمّعاً لجنود الاحتلال عند الحدود مع جنوب لبنان، في حادثة وصفتها بـ"الصعبة"، ما أسفر عن إصابة 31 جندياً.

ورصد مجاهدو المقاومة الإسلامية، حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء عمليته البرية، بنحو 55 قتيلاً وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود، إضافة إلى تدمير 20 دبابة "ميركافا".

المصدر: الميادين