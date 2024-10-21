الاحتلال يعتقل شابا ويفتش منازل في الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء بمدينة الخليل وفتشت منازل في جبل الرحمة وواد الهريا والجلدة والمنطقة الجنوبية وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات واعتقلت الشاب محمد عمر مجاهد التميمي.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال، حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.