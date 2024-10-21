الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من رام الله ويحتجز 30 آخرين في دير أبو مشعل

وطن: اعتقلت قوت الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 11 مواطنا من قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، بالتزامن مع اقتحام قرية دير أبو مشعل.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت تامر خصيب من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وشادي فتحي أبو نعيم (27 عاما) من قرية المغير، وعبود سليم من سلواد شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمالا واعتقلت كلا من: زهدي زهران، وشاكر زهران، وأمين زهران، وعاهد زهران، وعدي زهران، ومحمود جبريل زهران، وبراء ديب الهندي، ومحمد زهران بعد مداهمة منازلهم.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال تحتجز نحو 30 مواطنا من القرية، وتخضعهم للتحقيق الميداني، بالتزامن مع مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.