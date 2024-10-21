مصدر عسكري ايراني يحذر الاحتلال: يد ايران على الزناد ، والمفاجأة تفوق توقعاته

وطن: قال مصدر عسكري ايراني لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، انه "في حال استهدف العدو مواقع عسكرية إيرانية فإن الرد سيكون مؤكداً ويفوق تقديراتهم".

وقال المصدر "إنه إذا كان في اجراء الصهاينة المحتمل استهداف المواقع عسكرية، فإن الرد الإيراني سيكون مؤكدا ويفوق تقديرات الصهاينة".

واضاف: "إذا كان الاجراء المحتمل للصهاينة استهداف المواقع النووية، فإن إيران الى جانب ردها ستأخذ بنظر الاعتبار السياسات النووية."

وتابع: "إذا كان الإجراء الصهيوني المحتمل، التأثير بطرق مختلفة على المنشآت والبنى التحتية، فمن المؤكد أن إيران لم تقدم أي تعهد بشأن أن تلتزم بنطاق ونوع وشدة اجراءاتها بناء على الوضع السابق".

وأردف قائلا: "هذه نقطة واضحة للصهاينة وانهم سيفهمون معناها بالتأكيد"!

وصرح بالقول: "إيران لن تتلكأ ولن تتسرع؛ الا ان إنزال "العقاب" بحق المجانين لا تلغيه، وسيكون بطريقة بحيث تأتيهم في كل مرة المزيد من المفاجآت."