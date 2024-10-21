قوات الاحتلال تقتحم أحياء رام الله والبيرة وتنفذ عمليات دهم وتفتيش واسعة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدة أحياء في مدينتي رام الله والبيرة، حيث نفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت العديد من الأحياء السكنية.

وأفادت مصادر محلية بأن تلك القوات استهدفت أحياء عين مصباح، الإرسال، المصايف، الماصيون، ورام الله التحتا.

كما امتدت عمليات الاقتحام لتشمل قرية سردا الواقعة شمال مدينة رام الله، وبلدة بيتونيا، ومخيم الجلزون، وسط إجراءات عسكرية مشددة ووجود مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.