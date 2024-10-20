الاحتلال يغلق شوارع وأحياء في مدينة الخليل

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء في مدينة الخليل، وذلك بحجة الأعياد اليهودية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أغلقت مفترق "الكوشوك"، ومنطقة "المنشار"، والشوارع الرئيسية المؤدية إلى منطقة "قيزون" و"بئر حرم الرامة"، وصولا إلى منطقة "رأس الجورة".

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة من مدينة الخليل، لمدة يومين، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال مدير عام أوقاف الخليل غسان الرجبي إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي وأروقته بوجه الفلسطينيين لمدة يومين، في إطار التقسيم الزماني والمكاني، الذي سرق حوالي 36% من أروقته بشكل دائم.

واستنكر الرجبي عمليات الإغلاق المتواصلة للحرم الابراهيمي، حيث يسمح الاحتلال للمستعمرين استغلال الحرم بكافة أروقته، وبشكل استفزازي.

وأوضح أن هذه الإغلاقات والاعتداءات تهدف إلى فرض واقع جديد يتيح لليهود التواجد في الحرم بأوقات عديدة، فيما تسلب حقوق المسلمين والفلسطينيين من حرية العبادة والوصول إلى دور العبادة.

وتستغل سلطات الاحتلال الأعياد والمناسبات اليهودية للتضييق على المواطنين والتنكيل بهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستوطنين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.