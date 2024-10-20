الاحتلال يصيب شابا بقنبلة غاز في الخضر جنوب بيت لحم

وطن: أصيب شاب بقنبلة غاز، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال طاردت دراجة نارية قرب منطقة "العبارة" في البلدة، وأطلقت قنبلة غاز صوبها، ما أدى إلى إصابة سائقها في القدم، حيث جرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وتمركزت عند مفترق "البالوع"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت بأن جنود الاحتلال أوقفوا شابين عند مفترق "البالوع" وانهالوا عليهما بالضرب المبرح.